Una ragazza e il suo sogno, Turandot o La caserma? La tv del 17 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 17 febbraio su RaiUno alle 20.30 “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Otto ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”: il concorrente dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, “Porta a Porta”, condotto da Bruno Vespa. Tanti gli ospiti di Bruno Vespa per ripercorrere insieme 25 anni di questa trasmissione e 25 anni di storia italiana: dai leader politici ai protagonisti dell’informazione, della cronaca e dello spettacolo.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il docu-reality “La Caserma”: 25 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, di diversa estrazione sociale, vivono insieme per 4 settimane l’esperienza della leva militare, con i suoi valori di solidarietà e disciplina.

In questa puntata l’addestramento prevederà nuove occasioni di approfondimento culturale. Entusiasti e commossi dalle vicende raccontate nella loro prima lezione di storia in Caserma, i commilitoni tornano in aula per ascoltare una nuova “lectio magistralis” impartita dal giornalista Aldo Cazzullo. Un racconto per far riflettere sulla storia italiana degli ultimi 100 anni. Si ascolteranno cronache di giovani – proprio come i ragazzi de La Caserma – che 100 anni prima hanno contribuito a porre fine al primo conflitto mondiale. Chi erano “quelli del 1899”? Erano giovani molto diversi dagli adolescenti di oggi: erano incomparabilmente più poveri, erano contadini, analfabeti. Erano giovani, giovanissimi: mandati in prima fila (all’arma bianca) per combattere in difesa della propria Patria. Quello di Cazzullo è un viaggio nel tempo che arriva al racconto di italiani unanimemente riconosciuti e ricordati come eroi. Il tenente degli alpini Adolfo Ferrero ne è un esempio: si congeda dai genitori, dal fratello Beppe e dalla sorella Nina con una lettera straziante. Un testamento morale e materiale, che affida al suo attendente per farlo recapitare alla sua famiglia. E ora, un ruolo importante spetta ai ragazzi ‘di oggi’. “Essere italiani è un’opportunità e una responsabilità fatta di valori morali”, ricorda Cazzullo. Dopo un affettuoso saluto, il giornalista si congeda, ma la lezione prosegue in una emozionante esperienza in esterna. Per onorare questo importante capitolo, i ragazzi infatti faranno un viaggio sulle tracce di luoghi storici e iconici di quegli anni. Intanto, la vita in Caserma prosegue: il turno di guardia del piantone è un ruolo importante, ma sembra che le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo non ne tengano conto. Le prove continuano ed è giunto il momento di provare un’inedita esercitazione: in piscina. Ma non finisce qui: un nuovo addestramento rimescola la formazione delle squadre. E così gli istruttori sono alla ricerca di altri leader. Le regole della Caserma sono rigide e per chi è più indisciplinato o refrattario alle direttive dei superiori arriverà il momento di meritarsi veramente la permanenza a Levico (in provincia di Trento). Tra una prova e l’altra, i ragazzi continuano a fare gruppo e a supportarsi a vicenda, mentre qualcuno si troverà a dover prendere dure scelte in amore.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia Speciale“.

Su Canale5 alle 21.45 andrà in onda la fiction “L’amore strappato”, con Sabrina Ferilli. La trama racconta di un clamoroso errore giudiziario: una bambina di sette anni viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da Sabrina Ferilli, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per riavere la sua bambina e dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie.

“L’amore strappato” è liberamente ispirata al libro “Rapita dalla Giustizia”, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Jason Bourne”; su Rai4 alle 21 “Pandorum L’universo parallelo”; su La5 alle 21.05 “Una ragazza e il suo sogno”; su Iris alle 21.10 “Effetti collaterali”; e su Italia2 alle 21.10 “Il re Scorpione 4 – La conquista del potere”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Turandot di Puccini” nella produzione del Teatro Carlo Felice con la regia di Giuliano Montaldo e la direzione di Donato Renzetti. Protagonisti sul palco Daniela Dessì, Massimo La Guardia, Ramaz Chikviladze, Mario Malagnini, Roberta Canzian, Francesco Verna, Enrico Salsi, Manuel Pierattelli. Regia di Matteo Richetti. Anno di produzione 2012.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai