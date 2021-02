Rafael Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana: Mancini potrebbe convocarlo

Rafael Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana. Grazie agli avi di Treviso, il difensore originario del Brasile ha avuto l’ok da parte della Fifa alla richiesta della Federcalcio e, da questo momento, è selezionabile in azzurro.

Tutto lascia pensare che il ct Roberto Mancini possa farci un pensiero in vista dell’Europeo di giugno-luglio, anche se la concorrenza per la casacca dell’Italia non è poca: la coppia titolare è infatti quella composta da Bonucci e Chiellini, con Romagnoli, Bastoni e Acerbi come prime riserve. E ci sarebbe anche l’ex atalantino Mancini tra i pretendenti per una chiamata per Euro 2021.

Per Toloi 192 partite e 11 gol con l'Atalanta

Toloi fin qui sta disputando un campionato più che positivo con l’Atalanta. È a Bergamo dal 2015 è con i nerazzurri ha giocato 192 partite e segnato 11 gol. Con il Brasile è sceso in campo soltanto con l’Under 20.

Tra un mese esatto ci saranno le convocazioni di Mancini: Toloi potrebbe essere la prima novità.