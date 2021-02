Parking Fara, ecco il bando europeo

“Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento di un parcheggio pubblico interrato nella Città Alta di Bergamo, nell’area denominata “Parco della Rocca – Ex Faunistico”. Tradotto, significa che è uscito il bando europeo per il Parking Fara di Città Alta.

Il criterio di aggiudicazione – si legge – è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo complessivo a base d’asta è pari a 7.222.952,61 euro, mentre il termine ultimo per la presentazione di quesiti è previsto il 18 marzo alle 12. A questo link è possibile trovare tutta la documentazione inerente la gara.

Il progetto continua a far discutere, tant’è che nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni per Città Alta e Colli, Italia Nostra e Legambiente al fine di aprire un dialogo sul travagliato cantiere del parcheggio. Una lunga battaglia, iniziata circa 20 anni fa sin dalla comparsa del progetto del parcheggio, tra le associazioni e le diverse amministrazioni che si sono susseguite negli anni.

Nel corso della riunione è stata avanzata la “proposta di un utilizzo differenziato multifunzionale” (riduzione dei parcheggi e destinazione ai residenti, hub carico/scarico merci, nolo bici, di un progetto condiviso di sistemazione dell’area verde sovrastante etc.) Un’idea “ascoltata, ma categoricamente non presa in considerazione”, hanno commentano le associazioni.