Ospedale alla Fiera di Bergamo, a Emergency il premio europeo per la solidarietà civile

Grazie anche all’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo, Emergency fa parte dei 23 progetti e organizzazioni dell’UE e del Regno Unito premiati dal Comitato Economico e Sociale Europeo per il loro eccezionale contributo alla lotta contro il Covid.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha proclamato i vincitori del Premio CESE per la solidarietà civile, indetto nel 2020 come riconoscimento di carattere eccezionale sul tema “La società civile contro la pandemia”.

Tra questi, l’ONG italiana fondata da Gino Strada ha vinto nella categoria “transnazionale” per l’assistenza fornita in Europa e nel mondo nel contenimento della pandemia, in particolare attraverso il suo modello riproducibile di misure di sicurezza e protezione. Si tratta un modello flessibile e replicabile per la progettazione e la gestione degli ospedali durante la pandemia, che ha permesso, tra le altre cose, la costruzione di un ospedale da campo a Bergamo durante la prima ondata di contagi.

Si tratta di un modello frutto delle esperienze di gestione dei malati in caso di epidemie, maturate in Sierra Leone nel 2014 e 2015 durante l’epidemia di Ebola. L’organizzazione umanitaria ha messo queste competenze a disposizione delle autorità sanitarie in varie regioni d’Italia, ma anche nel Mediterraneo, dove è coinvolta nelle operazioni di salvataggio dei migranti.

In una cerimonia virtuale di premiazione, il CESE ha insignito 23 organizzazioni della società civile, singoli cittadini e imprese private, i cui progetti si sono distinti quali esempi di straordinaria solidarietà durante la pandemia. A ogni vincitore è andato un premio del valore di 10.000 euro.