Mondiali, Sofia Goggia raggiunge Cortina: “Tifo per le mie compagne”

L’amarezza per l’infortunio è ancora molta, ma Sofia Goggia non è riuscita a fermare il richiamo dei Mondiali.

La fuoriclasse bergamasca sarà infatti l’ospite speciale dello slalom gigante femminile in programma nella mattinata di giovedì 18 febbraio e che vedrà protagoniste Marta Bassino e Federica Brignone.

Rincuorata dall’esito della visita di controllo svolta a Milano, la 28enne azzurra ha deciso di far una sorpresa alle compagne di squadra raggiungendo in elicottero Cortina d’Ampezzo e trascorrendo al loro fianco la vigilia della gara.

“Sono venuta qui perché volevo immergermi nuovamente nel clima di casa, respirare l’aria di casa e staccare da un Mondiale vissuto dal divano – ha dichiarato la campionessa olimpica nel corso dell’appuntamento a Casa Italia -. Non c’è quindi giorno migliore per sostenere le mie compagne in quella che ritengo sia l’ultima occasione per andare a medaglia nel settore femminile”.

Galvanizzata dal trionfo azzurro in parallelo, la finanziera orobica è rimasta particolarmente colpita dall’atteggiamento e all’attenzione della piemontese, aspetti che potrebbero consentirle di bissare il successo fra le porte larghe.

“Il parallelo è una disciplina tutt’altro che scontata essendo un vero e proprio terno al lotto. Marta ha sciato con astuzia, giocandosi le proprie carte. Questo oro le toglie sicuramente un po’ di pressione riguardo la gara di domani – ha spiegato la discesista azzurra –. Quest’anno è stata una spanna sopra tutte nel gigante, dimostrando la più forte a livello tecnico, motivo per cui la vittoria sarebbe la consacrazione dopo quattro successi in stagione”.

Sofia Goggia seguirà quindi la prova dal parterre d’arrivo con la concentrazione di chi deve uscire dal cancelletto, ma soprattutto con la voglia di cantare nuovamente a squarciagola l’inno di Mameli.