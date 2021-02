Finito il carnevale, che tempo farà? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curatoda Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile mercoledì grazie a un temporaneo promontorio di alta pressione accompagnato da un graduale aumento termico. Tra giovedì e venerdì un debole fronte dalla Francia porterà un modesto peggioramento del tempo sulla Lombardia, mentre nel fine settimana avremo il ritorno dell’alta pressione con tempo in generale miglioramento.

Mercoledì 17 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa tra pianura e area appenninica, ma con tendenza a schiarite, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso o velato, con possibili nebbie o nubi basse in pianura dalla tarda serata.

Temperature: Minime in aumento (1/4°C), massime in aumento (11/14°C).

Giovedì 18 febbraio 2021

Tempo Previsto: In pianura e sull’area appenninica cielo generalmente nuvoloso con qualche breve schiarita più probabile sull’alta pianura nelle ore pomeridiane. Fenomeni generalmente assenti o al più isolati piovaschi in serata nel Pavese. Su Alpi e Prealpi cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Temperature: Minime in aumento (3/6°C), massime in calo (9/12°C).

Venerdì 19 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso con qualche temporanea schiarita nel corso della giornata specie sui settori alpini. Precipitazioni generalmente assenti o al più isolati piovaschi di breve durata.

Temperature: Minime in lieve aumento (5/7°C), massime stazionarie (9/12°C).