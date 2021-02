Dai vini alla grappa: le idee regalo per la festa del papà

Si avvicina la festa del papà e non sapete che cosa regalare? Una bella bottiglia di vino da aprire durante una cena di famiglia o una grappa da gustare sul divano al termine di una lunga giornata di lavoro sono sicuramente ottime idee regalo.

Ecco alcune proposte dell’Enoteca Gaudes, che offre ai suoi clienti una ricca scelta di etichette in grado di soddisfare ogni preferenza. Partendo dai classici intramontabili, i grandi vini rossi, si può optare per un Barolo, vino corposo e importante, perfetto con un bel piatto di brasato e polenta. Chi volesse osare di più potrebbe regalare una riserva di Barolo, con un invecchiamento ancora più lungo.

Per i papà che preferissero i rossi toscani, invece, è possibile scegliere un Brunello di Montalcino o un Nobile di Montepulciano, entrambi magari riserva: sono vini che non hanno bisogno di presentazioni e di grande longevità, possono essere bevuti appena scartati oppure conservati per anni in cantina in attesa dell’occasione speciale, lasciando che questo periodo di riposo li impreziosisca ulteriormente.

Per chi preferisse rossi strutturati ma più morbidi non si può che consigliare un Amarone: alfiere dell’enologia veneta, la sua morbidezza bilancia perfettamente la sua struttura e grado alcolico, rendendolo un vino dalle mille sfaccettature in grado di essere abbinato sia a formaggi stagionati sia ad arrosti.

Per i papà che amano i distillati perché non scegliere un’eccellenza italiana come la grappa, magari anche invecchiata in barrique? Di Amarone, di Brunello, di prosecco… ce ne sono per tutti i gusti, da quelle più delicate come quelle di prosecco a quelle morbide come l’Amarone e a quelle più secche come il Brunello. Insomma, si può dire che ogni persona ha la sua grappa!

