Da giovedì vaccinazioni per over 80 a Seriate, Alzano e Piario: tutte le informazioni

Per agevolare l’ingresso dell’utenza over 80 all’ospedale Bolognini di Seriate è stato organizzato un percorso ad hoc che consente di parcheggiare l’auto del vaccinando o del caregiver nelle immediate adiacenze del centro vaccinale (palazzina n. 7).

L’ingresso individuato è quello da via Battisti n. 20 (carrale n. 4), situato a fianco del sottopasso della rete ferroviaria. Giunti alla sbarra elettrica si proseguirà verso destra seguendo la cartellonistica: “Vaccinazioni over 80”. Si giungerà poi in prossimità di una seconda sbarra elettrica. Superata questa ci si troverà di fronte a dei parcheggi contrassegnati con “riservato vaccinazioni over 80”. Si potrà lasciare l’auto e proseguire a piedi (seguendo le indicazioni) fino alla palazzina n.7, la sede del centro vaccinale è a piano terra, facilmente accessibile anche ad utenti con ridotta capacità motoria.

L’accesso all’ospedale di Piario sarà possibile dall’ingresso riservato al Pronto Soccorso. Sarà consentito il transito in auto per accompagnare l’utente sino all’ingresso facilitato presso il Laboratorio Analisi dove è esposta adeguata cartellonistica con le indicazioni per l’accesso.

L’accesso all’ospedale di Alzano sarà il consueto dalla portineria. Il centro vaccinale è situato nella zona dei poliambulatori (fronte Cappella) ed è adeguatamente indicato dalla cartellonistica sin dall’ingresso.

L’utente verrà accolto dal personale al filtro con le dovute precauzioni atte a garantire la sicurezza dell’accesso per recarsi agli ambulatori vaccinali adiacenti.

Al termine della vaccinazione, è prevista un’osservazione di 15 minuti.

Si consiglia vivamente di rispettare l’orario della convocazione per evitare assembramenti.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti covid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio 2021.

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano:

la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare

il Numero di cellulare / Telefono fisso

Possono inserire la richiesta anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati sopra richiesti.

In alternativa possono fornire supporto per l’inserimento dei dati:

il Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento

la rete delle farmacie

Per chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in autonomia o di essere accompagnato in un centro vaccinale, è necessario contattare il Medico di medicina generale: compilerà il modulo di adesione alla vaccinazione specificando che dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.

ULTERIORI INFO

