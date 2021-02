Atletica, a Padova piazza d’onore e qualificazione ai Campionati Italiani per Giovanni Filippi

A distanza di quasi due anni, Giovanni Filippi è tornato a ruggire sugli 800 metri.

Al debutto stagionale sul doppio giro, il portacolori dell’US Rogno ha tagliato il traguardo di Padova in seconda piazza cogliendo così il pass per i Campionati Italiani Indoor.

Superato soltanto dall’albanese David Nikolli (Caiavano Runners), il 22enne di Darfo Boario Terme ha fermato il cronometro in 1’50”83 migliorando il proprio primato al coperto

In terra patavina da sottolineare il podio di Marta Milani (Esercito) che ha chiuso i 400 metri femminili in terza posizione davanti alla compagna di allenamenti Federica Putti (Atletica Bergamo 1959), distante soli tre decimi dal record personale.

Nei lanci nuovo successo per Segond Emmanuel Musumary che ha dominato il recupero della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali.

Sulla pedana di Mariano Comense il cremasco in forza all’Atletica Estrada ha trionfato nella prova di getto del peso dedicata agli Under 20 lanciando il proprio attrezzo a 17,19 metri, sei centimetri in meno rispetto alla misura che gli è valso il titolo nazionale indoor.

Nel martello continua la progressione di Giorgia Tombini (Atletica Bergamo 1959) che in terra brianzola ha colto il successo fra le juniores toccando quota 45,49 metri e fissando così la miglior prestazione personale.

A livello maschile terza piazza per Gregory Falconi (Gruppo Alpinistico Vertovese) che non è andato oltre i 56,50 metri ottenuti al secondo tentativo.