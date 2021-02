Aggressioni e minacce sui bus: “Nell’Isola almeno 6 casi in un mese, serve sicurezza”

Sei casi di aggressione fisica o verbale nei confronti degli autisti di bus, in poco più di un mese.

Lo denunciano i sindacati Fit Cisl e Filt Cgil, che definiscono “ormai improrogabile” la necessità di garantire maggiore sicurezza a tutti gli operatori del settore: “Ormai si è arrivati al punto di iniziare un turno di lavoro e sperare di tornare a casa dalle proprie famiglie sani e salvi – dicono Salvatore Pasquale della Fit Cisl e Aniello Sudrio della Filt Cgil -. Non è possibile nel 2021 che i conducenti dei mezzi pubblici siano costantemente minacciati, sia psicologicamente che fisicamente. C’è bisogno di una svolta”.

Portano qualche proposta. “Ad esempio – commentano – si potrebbe procedere alla chiusura del posto guida dei conducenti, in modo da rendere inaccessibile l’abitacolo e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Questo è uno dei temi che le nostre organizzazioni hanno posto al tavolo nazionale alle aziende del settore. Per il momento, vista la reticenza al rinnovo del Contratto Nazionale, le nostre proposte non trovano applicazione, ma noi continueremo a difendere la sicurezza del mondo del lavoro. Purtroppo chi paga le conseguenze di questi episodi sono i lavoratori ed i cittadini tutti”.

I casi segnalati

Tutte le aggressioni hanno due comuni denominatori: il biglietto e la mascherina. Il 14 gennaio l’autista della tratta Calusco-Bonate denuncia che “alle ore 15,10, alla fermata di Bottanuco, sale un utente che, alla richiesta del biglietto, mi affronta muso a muso, strappando la catena di distanziamento e togliendosi la mascherina si mette a urlare a pochi centimetri dalla mia faccia”.

Sabato 16 gennaio, sulla linea da Calusco a Ponte san Pietro, “ricevo insulti, sputi e pugni sul vetro solo per aver chiesto il titolo di viaggio”, racconta un altro autista.

Martedì 26 gennaio, la linea è quella tra Suisio e Calusco: “Un utente del mezzo, al quale era stato detto di alzare la mascherina su bocca e naso, inveendo con parole pesanti verso il conducente viene avanti e dà due strattoni al volante facendo sbandare il bus”.

Lunedì 1 febbraio, a Bonate sopra, il personale in sostegno “anti assembramento” viene spintonato da un ragazzo che vuole salire senza mascherina e senza titolo di viaggio. Il bus riparte con 20 minuti di ritardo, dopo aver aspettato i controllori per verbalizzare.

Infine l’8 febbraio, sul percorso da Calusco a Solza. Il racconto dell’autista dice che “dopo che riparte la corsa arriva correndo fuori fermata un ragazzo che sputa sul vetro, non lascia ripartire il pullman, si mette alla porta e urla ‘scendi, ti ammazzo, io ti sparo!’. Non contento tira forti pugni al vetro, tanto che una signora, spaventata sul bus, chiede di andare via perché il marito porta il pacemaker e ha paura”.

“Come in tutti in molti casi precedenti, l’autista denuncia il fatto alle forze dell’ordine e continua la corsa. In tutti i casi – concludono i due sindacalisti -, l’azienda è stata avvisata, ma la cosa non ha prodotto alcun risultato. Un triste elenco che speriamo non debba allungarsi in futuro. Nel caso, non potendo accettare questa situazione, ci riserviamo di mettere in campo iniziative di denuncia e protesta”.