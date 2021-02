Addio all’avvocato Pierluigi Buzzanca, fu assessore nella giunta Veneziani

Bergamo piange Pierluigi Buzzanca. L’avvocato, classe 1945, è morto nella mattinata di mercoledì 17 febbraio.

Il 16 luglio di 76 anni fa Buzzanca era nato a Mogliano Veneto per un puro caso: la sua famiglia, tornata in Italia da Tripoli dove risiedeva, stava attraversando la cittadina in provincia di Treviso quando l’avvocato è venuto alla luce.

Successivamente Buzzanca si è laureato in giurisprudenza all’Università di Roma nel 1970, iniziando due anni più tardi l’attività legale e diventando avvocato iscritto all’albo professionale nel 1974.

È stato socio fondatore dello Studio Legale Buzzanca, con sede a Bergamo, oggi gestito dai figli Massimo e Marco.

L’avvocato Buzzanca negli ha svolto l’attività amministrativa di consigliere comunale (è stato eletto due volte) e, successivamente, di assessore all’Edilizia privata e alle politiche della casa del Comune di Bergamo durante la giunta Veneziani, dal 1999 al 2004. Ha ricoperto anche la carica di sindaco, di consigliere d’amministrazione e di presidente di importanti società a partecipazione pubblica come la Cobe S.p.A., la T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A., la Porta Sud S.p.A.