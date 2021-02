Vaccino Covid, in 24 ore 250.845 adesioni: “I nostri nonni, esempio di responsabilità”

“Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta e massiccia alla campagna vaccinazioni sia da esempio per tutti i lombardi”. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta così la raccolta di adesioni al piano vaccinazioni per gli over 80, a 24 ore dalla partenza di lunedì 15 febbraio,

“L’interesse manifestato dai nostri ultraottantenni e dalle loro famiglie ci inorgoglisce – aggiunge Moratti -. Alle 13 di martedì si registrano 250.845 adesioni complessive: 218.497 adesioni attraverso il Portale, 29.835 adesioni attraverso le farmacie e 2.513 attraverso i medici di medicina generale”.

Le chiamate al numero verde dalla mezzanotte alle 11 sono invece 6.536. “Oltre alla prevenzione e alle precauzioni che adottiamo da mesi – conclude Moratti – il vaccino è l’unica arma che abbiamo per vincere la nostra battaglia contro il Covid”.