Romano, 31enne investito in bicicletta: è grave

Grave incidente nella mattinata di martedì (16 febbraio) a Romano di Lombardia.

Intorno alle 12.30 un uomo di 31 anni è stato investito in via Duca d’Aosta mentre la percorreva in bicicletta. Secondo le prime informazioni, avrebbe imboccato il sottopasso in direzione del centro città con la sua mountain bike, ma all’improvviso sarebbe finito a terra.

Il 31enne si è subito rialzato ma in quel momento è stato investito e trascinato per circa una ventina di metri da una Opel Meriva che stava sopraggiungendo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e anche l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono gravi.