Progetto MarsOne: destinazione Pianeta Rosso (per sempre)

Gli studenti di Prima Scientifico Applicate del Centro Salesiano Don Bosco di Treviglio ci raccontano del progetto “MarsOne”.

Tutto è iniziato quando, durante una lezione di scienze, la professoressa ci ha parlato del progetto MarsOne. Questo ambizioso progetto fu proposto e guidato dal ricercatore Bas Lansdorp e aveva lo scopo di stabilire, in alcuni anni, una colonia permanente su Marte.

Secondo l’idea originale il progetto era diviso in varie fasi:

– nel 2016 si sarebbe dovuto inviare nell’orbita di Marte un satellite artificiale per le telecomunicazioni;

– nel 2025 sarebbe dovuto partire il primo gruppo, composto da 4 uomini e donne, tutti volontari;

– quest’ultimo passaggio si sarebbe dovuto ripetere ogni 2 anni, fino ad arrivare al 2035.

Una volta arrivati su Marte, gli uomini avrebbero dovuto colonizzare una piccola parte del pianeta, costituendo una comunità in grado di condurre una vita “normale” fatta di lavoro, produzione di cibo, relazioni civili e sociali.

A onor del vero il progetto è naufragato nel 2019 fallendo definitivamente, ma la storia di questo progetto ci ha particolarmente colpiti.

Durante la lezione successiva di scienze sono stati organizzati dei lavori a gruppi, il cui scopo era quello di ricercare e approfondire la conoscenza di un determinato pianeta: fortunatamente a noi è capitato Marte!

Pochi giorni dopo ci siamo organizzati per iniziare il lavoro; è stato proprio in quel momento che, oltre ad approfondire vari aspetti del pianeta, è nata la folgorante idea di contattare via mail il Dott. Pietro Aliprandi, l’unico candidato italiano selezionato per far parte del progetto in qualità di “colonizzatore” .

All’inizio temevamo che non ci avrebbe risposto, ma fortunatamente, dopo poche ore, ci rispose dicendo che gli avrebbe fatto piacere parlarci della sua esperienza.

Il Dott. Aliprandi si è reso disponibile per un’intervista in streaming, nella quale ha risposto ad alcune nostre domande e ci ha raccontato la sua vicenda, dalla candidatura alla scelta poi di abbandonare l’idea.

Durante l’intervista abbiamo avuto la possibilità di porgli svariate questioni: perché l’idea di andare su Marte? Era consapevole che sarebbe stato per sempre? Cosa gli hanno detto amici e parenti? L’aspetto che più ci ha interessato è stato quello della selezione e poi della scelta tra le migliaia di richieste, attraverso questionari e colloqui psicologici; inoltre questo dialogo ci ha permesso di sfatare alcuni miti e false notizie riguardo a questo “strano” progetto.

Ed ora il video realizzato da Alessandro, Gabriele e Matteo, studenti di Prima Scientifico Applicate, sul progetto “MarsOne”.