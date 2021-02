In una settimana più che raddoppiate le classi in quarantena: da 40 a 100

Sessanta classi in quarantena in più rispetto alla scorsa settimana: è un balzo in avanti evidente quello compiuto dal virus in ambito scolastico dall’8 al 14 febbraio.

Lo si evince dall’ultimo resoconto settimanale del setting scuola di Ats Bergamo.

Nella settimana appena trascorsa sono stati effettuati 1.539 tamponi, 119 dei quali sono risultati positivi (il 7,73%): ciò ha portato le autorità sanitarie locali a disporre la quarantena per cento classi.

La maggiore attenzione verso la diffusione del contagio nelle scuole della provincia ha fatto schizzare verso l’alto il numero di alunni, docenti e personale scolastico sottoposti al test, ma fortunatamente l’incidenza dei positivi è risultata al ribasso.

La scorsa settimana, infatti, erano state 40 le classi isolate, dopo che i 1.030 tamponi processati avevano evidenziato 83 positivi (per una percentuale dell’8,05%).

Dall’inizio dell’anno scolastico a domenica 14 febbraio sono stati 33.491 i tamponi effettuati.