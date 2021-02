Belle giornate di sole ci accompagnano al Carnevale, mentre Simone Budelli ci accompagna scoprire se dureranno con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tempo martedì e mercoledì grazie alla rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, accompagnata da un graduale aumento delle temperature. Tra giovedì e venerdì avremo il transito di una debole perturbazione atlantica che interesserà in maniera marginale la Lombardia.

Martedì 16 febbraio 2021

Tempo Previsto: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità alta nel corso della giornata. In serata nuvolosità in aumento su pianura centro-occidentale e area appenninica, ma senza piogge.

Temperature: Minime in aumento (-3/+1°C), massime in aumento (10/12°C).

Mercoledì 17 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa su pianura e area appenninica con tendenza a schiarite, bel tempo altrove. Nel pomeriggio cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. In serata aumento della nuvolosità sui settori di pianura, poco nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in aumento (2/5°C), massime in lieve aumento (11/13°C).

Giovedì 18 febbraio 2021

Tempo Previsto: In pianura e sull’area appenninica cielo molto nuvoloso ma con precipitazioni generalmente isolate e di breve durata. Su Alpi e Prealpi cielo inizialmente poco nuvoloso ma con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Temperature: Minime in lieve aumento (3/6°C), massime in calo (8/11°C).