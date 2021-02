Bergamo, cane usato per incontri a luci rosse: condannato 58enne

Un 58enne di Seriate è stato condannato a 2 anni e 4 mesi in abbreviato per maltrattamento di animali ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe utilizzato il cane di un amico, di razza American Staffordshire Terrier, durante alcuni incontri a luci rosse in un appartamento nel quartiere cittadino di Redona.

A scoprirlo, un paio di anni fa, grazie a un annuncio on line, era stato un inviato de Le Iene, che si era finto interessato all’inserzione in cui si parlava di sesso in modo esplicito. Quando poi si era presentato come collaboratore della trasmissione televisiva, il 58enne avrebbe preteso da lui 20 euro, minacciando di non lasciarlo andare se non gli avesse dato il denaro.

Da lì era scattata la denuncia ai carabinieri e le successive indagini. Lunedì la sentenza del gup Federica Gaudino.

Il proprietario del cane ha sempre sostenuto di essere all’oscuro di quegli incontri a pagamento e di aver solo affidato l’animale all’amico.