Atalanta, avanti con la linea verde: per luglio “prenotato” Anel Ahmedhodžić

Avanti con la linea verde. L’Atalanta, nonostante sia in corsa ancora per tutti gli obiettivi, pensa già alla prossima stagione e si porta avanti in fase di calciomercato. Giovanni Sartori avrebbe già trovato il prossimo gioiellino grezzo da consegnare a Gian Piero Gasperini: si tratta di Anel Ahmedhodžić, difensore bosniaco classe 1999 dotato di un fisico importante (è alto 192 centimetri) e di una grande rapidità.

Oggi gioca nel Malmo, quella che fu la prima squadra di un certo Zlatan Ibrahimovic: con gli svedesi nell’ultima stagione ha vinto il campionato ed è stato scelto come miglior giovane della lega grazie alle 29 partite disputate e ai due gol messi a segno.

Su Ahmedhodžić hanno messo gli occhi anche altri club, su tutti Chelsea e Psv, ma l’Atalanta è stata la società che si è mossa prima durante il mercato di gennaio, con Sartori che ha provato ad anticipare il suo arrivo senza fortuna.

Dalla Svezia, come riporta il portale atalantini.com, danno praticamente per fatto il suo arrivo a Bergamo da luglio. Si parla di un accordo trovato tra Atalanta e Malmo per 7,8 milioni di euro, la seconda cifra più alta incassata dagli svedesi dopo la cessione che porto Ibrahimovic all’Ajax nel 2001.

Per Ahmedhodžić è pronto un contratto di quattro anni.