“PresaDiretta” sul Recovery fund, Fuga da Alcatraz o Thelma? La tv del 15 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 15 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il giorno dei morti”: è iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato i l cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto.

Su Canale5 alle 21.45 spazio al “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Fuori dal buio”, “Alla luce” e “Case mobili”. Nel primo, Ziva arriva nel seminterrato di Gibbs. Lo avvisa di un imminente pericolo e vuole portarlo in una casa sicura. Dopo pochi minuti, i due vengono assaliti da un commando armato.

Nel secondo, mentre Gibbs e Ziva cercano invano di far collaborare Sahar, due attentatori, complici di quest’ultima, vengono uccisi dalla Polizia poco prima di farsi esplodere durante un evento del Senato.

Nel terzo, dopo il ritrovamento del cadavere del tenente della Marina Eli Buck sotto un autoarticolato, la squadra esamina il percorso fatto dal veicolo negli ultimi giorni, per trovare la scena del crimine.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Verrà proposto il servizio dal titolo “Recovery fund ultima chiamata”: c’è da presentare in Europa il progetto per far ripartire l’Italia. Il Paese è allo stremo, in un anno abbiamo perso quasi 9 punti di Pil e centinaia di migliaia di posti di lavoro. I soldi dell’Europa andranno utilizzati bene e subito, ma l’Italia negli ultimi anni ha speso solo un terzo dei Fondi Europei ricevuti, ci vuole un cambio di passo. E infine, cosa c’è nei Recovery Plan degli altri?

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Transporter 3”; su La7 alle 21.15 “Fuga da Alcatraz”; su Rai4 alle 21.15 “Thelma”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – L’amore ritrovato”; su Iris alle 21.10 “Zodiac” e su Italia2 alle 21.10 “Impact Earth”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “L’atlante che non c’è”. Un’architettura povera e buia dove il divertimento non è sinonimo di luce. Con il Pinocchio di Collodi andremo in Toscana per proporre un itinerario turistico letterario alla ricerca del Paese dei Balocchi, del Campo dei Miracoli e della casa di Geppetto.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.