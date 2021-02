Ipf 2021: il bando che supporta le innovazioni nate nelle Università

Fondazione University for Innovation U4I annuncia il bando Innovation Project Fund – IPF 2021 per sostenere idee innovative nate in seno ai tre atenei fondatori della Fondazione (Università degli Studi di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia), con l’obiettivo di favorirne la maturazione tecnologica, avvicinarle al mercato, portarle all’attenzione di possibili investitori ed avere una ricaduta in termini di sviluppo competitivo e impatto socio-economico in un orizzonte di tre, cinque anni.

Innovation Project Fund – IPF 2021 è rivolto a docenti, ricercatori, tecnici e amministrativi, singoli o in gruppo, afferenti alle Università di Bergamo, Milano-Bicocca, Pavia e, se previsto dai regolamenti d’ateneo, anche ad assegnisti e dottorandi.

Sono ammessi al bando IPF 2021 progetti ad alto impatto economico e sociale di qualsiasi ambito disciplinare che abbiano iniziale evidenza di efficacia e che necessitino di supporto per un ulteriore avanzamento tecnologico. I progetti dovranno avere una durata massima di 18 mesi.

La dotazione finanziaria complessiva massima di Innovation Project Fund – IPF 2021 è pari a 250 mila euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura online sul sito www.u4i.it dal 15 febbraio al 15 aprile 2021.

Remo Morzenti Pellegrini, Presidente Fondazione U4I e Rettore dell’Università degli studi di Bergamo: “Con questo invito la Fondazione U4I intende contribuire alla realizzazione della Terza Missione dei tre Atenei, nell’ambito della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, finanziando dei progetti ad alto potenziale per rendere più agevole il loro passaggio dalla ricerca applicata alla realizzazione di un prodotto, un processo o un servizio, allo scopo di provarne la loro rilevanza dal punto di vista industriale e/o sociale”.