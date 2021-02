Il San Valentino di Atalanta e RadiciGroup in un video

Poco più di un minuto per raccontare i valori di una vita: in occasione della Festa di San Valentino RadiciGroup ha lanciato un nuovo video istituzionale, realizzato con la partecipazione di Atalanta, e mostra un emozionale parallelismo tra le azioni quotidiane in azienda e le attività tipiche di una squadra di calcio.

“Siamo sempre stati convinti, e in questo ultimo anno ancora di più, – ha sottolineato Maurizio Radici, Vicepresidente di RadiciGroup – che le persone rappresentano la ricchezza di un’azienda e che la loro capacità di mettersi in gioco e di saper fare squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, è fondamentale per il successo di qualsiasi attività”.

Da qui nasce l’idea di un video con i giocatori del team nerazzurro realizzato con la direzione creativa di Riccardo Ciunci di George e con la produzione di Oki Doki Film.

“Noi di RadiciGroup – continua Radici – amiamo da sempre Atalanta: la nostra partnership si basa su una forte condivisione di valori e su una grande attenzione al territorio. Ecco perché abbiamo scelto il giorno di San Valentino per lanciare il nostro video e raccontare in breve chi siamo e per chi batte il nostro cuore”.

Il connubio tra le due realtà – nato per la stagione 2017-2018 in qualità di main sponsor per l’Europa League e la Coppa Italia – è proseguito e quest’anno assume ancora di più un valore simbolico: RadiciGroup è infatti sponsor del cuore di Atalanta, proprio a testimonianza della vicinanza al territorio e alle passioni locali.

Per raccontare i valori di RadiciGroup sono state scelte persone che ogni giorno operano “sul campo”: nel video si vedono alcuni collaboratori delle Società italiane del Gruppo con riprese realizzate in diversi siti aziendali che operano nei settori della chimica, delle fibre e dei tecnopolimeri (riprese effettuate prima della pandemia).

I giocatori di Atalanta che hanno collaborato a questo progetto sono Mattia Caldara, Robin Gosens, Marten de Roon e Marco Sportiello.

“Fare squadra è fondamentale, in ogni ambito – ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta B.C. -. La condivisione e il confronto permettono non solo di trovare le migliori soluzioni, ma anche di crescere. E di raggiungere obiettivi insperati. La partnership con RadiciGroup è un lavoro di squadra fra due brand che condividono gli stessi valori ed hanno una grande attenzione al territorio. E non a caso RadiciGroup è il nostro “sponsor del cuore”.