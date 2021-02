Covid, nelle ultime 24 ore 945 nuovi positivi, a Bergamo 83

Sono 7.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Domenica erano stati 11.068. Le vittime odierne sono 258, ieri erano state 221.

In Italia scendono sotto i 400 mila i malati di Covid-19, con un calo odierno di 4.685 unità: il totale è ora di 398.098. I positivi al coronavirus non calavano sotto questa soglia dal 2 novembre scorso.

Sono stati 179.278 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 205.642, quindi oltre 26 mila in più. Il tasso di positività è del 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore).

Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.515, con un aumento di 66 unità. A fronte di 14.260 tamponi effettuati, sono 945 i nuovi positivi (6,6%). I guariti/dimessi sono 2.897.

I DATI IN LOMBARDIA

– i tamponi effettuati: 14.260 (di cui 12.071 molecolari e 2.189 antigenici) totale complessivo: 6.125.323;

– i nuovi casi positivi: 945 (di cui 101 ‘debolmente positivi’);

– i guariti/dimessi totale complessivo: 487.577 (+2.897), di cui 3.173 dimessi e 484.404 guariti;

– in terapia intensiva: 366 (+2);

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.572 (+10);

– i decessi, totale complessivo: 27.816 (+35)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 303 di cui 123 a Milano città;

Bergamo: 83;

Brescia: 357;

Como: 8;

Cremona: 18;

Lecco: 27;

Lodi: 21;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 16;

Sondrio: 1;

Varese: 22.