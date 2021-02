Coppa Europa, Roberta Midali si impone nello slalom gigante di Berchtesgaden

Le nevi di Berchtesgaden rimarranno sempre nel cuore di Roberta Midali.

La 26enne di Branzi si è infatti imposta nel terzo gigante consecutivo disputatosi sul tracciato baverese, conquistando così il primo successo in Coppa Europa.

Nel momento più bello della propria carriera, la portacolori dell’Esercito ha fatto un ulteriore passo in avanti rispetto alla giornata precedente (domenica era arrivata terza) precedendo la connazionale Roberta Melesi.

Leggi anche Sci Alpino Coppa Europa, primo podio in gigante per Roberta Midali

Partita con il pettorale numero 11, la giovane brembana è apparsa in ottime condizioni fisiche sin dalla prima manche fissando il miglior tempo con 54 centesimi di vantaggio su Elisa Moerzinger.

Complice l’uscita dell’austriaca, l’azzurra ha saputo gestire il grande vantaggio accumulato su un tracciato in parte rovinato fermando il cronometro in 2’02”06.

Piazza d’onore per la poliziotta lecchese che ha fissato il terzo tempo parziale nella discesa decisiva recuperando così quattro posizioni e tagliando il traguardo con soli trentotto centesimi dalla vincitrice.

In attesa degli ultimi tre appuntamenti stagionali, Roberta Midali è tornata quindi in corsa per la coppa di specialità pagando soltanto ottanta punti di distacco dalla vetta.