Clic day in Lombardia per i vaccini: 12mila prenotazioni in 2 ore, 114mila in coda

Alle 13 via alla prenotazione del vaccino per over 80 in Lombardia. Sul sito della Regione. Che però è andato presto in tilt. E alle 14 sono parecchie le segnalazioni di blocco.

Ecco cosa scrive Simonetta Fiaccadori da Alzano Lombardo:

Avviata procedura.

15 minuti coda

Poco!

Contenti.

Poi: attendi codice

Non arriva…

Altri 15 minuti…

Eccolo!

È scaduto perché lo hai inserito in ritardo…

Lo avete spedito tardi!!!

Non fate i furbi!!!

Aspetta il nuovo codice…

… ‘spett..

‘spett..

10’

…

Finalmente

Sei in ritardo!

Riprendi la procedura

Anzi…

No…

Sessione scaduta

RICOMINCIA

Hai 120.000 persone davanti a te…

Più di un’ora…

Mettiti comoda…

( e non fate i furbi anche voi… che la verifica di ricezione messaggi l’abbiamo fatta )

E Miriam Campana da Bergamo mostra una foto

E niente, si è impallato, si riparte da ……

Scrive il consigliere Niccolò Carretta in un post sui social: “Mi state segnalando in moltissimi che dopo la LUNGA ATTESA sul portale per le prenotazioni del vaccino, non arriva il codice di verifica tramite sms e quindi va rifatta la procedura. Ho già provveduto ad avvisare in Regione. Lombardia sempre più indietro in tutto”.

Anche Emilio Didonè, segretario generale di Fnp Cisl Lombardia, su Twitter ha accusato il sistema di prenotazione della Regione: “Ci risiamo? Il primo Click day per la prenotazione del vaccino anti Covid e già il sito va in tilt. Siamo preoccupati. Considerando che stiamo parlando della prenotazione per gli over 80, non si poteva trovare una soluzione più in linea con la platea degli ‘aventi diritto’?”.

Nel pomeriggio la nota di Regione Lombardia: “Alle 15.15, dopo poco più di due ore dall’avvio del servizio sono 12.095 le adesioni raccolte sul portale messo a disposizione da Regione Lombardia (vaccinazionicovid.servizirl.it), per le vaccinazioni anti covid degli ultra ottantenni. Di queste 1.488 sono state effettuate tramite le farmacie e 88 dai medici di base. 114.000 sono gli utenti in coda.

Al momento si sta rilevando qualche rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell’SMS necessario alla validazione del numero di cellulare inserito; nell’attesa la sessione potrebbe scadere richiedendo un nuovo accesso.

Regione Lombardia ha già provveduto a contattare il gestore telefonico affinché la problematica venga risolta al più presto.

Si ricorda che l’adesione può essere espressa senza fretta anche nei prossimi giorni e che l’ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all’ordine in cui si verrà vaccinati.

La priorità sarà data ai cittadini ultracentenari, che in Lombardia solo oltre 4.000, a scalare sarà il turno degli ultra novantenni fino ad arrivare ai nati nel 1941″.