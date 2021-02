Cisano, dopo il furto a scuola donati 5 nuovi pc per gli studenti

Il furto risale alla notte tra il 4 e 5 febbraio. I ladri erano entrati nelle scuole medie forzando le porte con un piede di porco, portandosi via i computer portatili utilizzati dagli studenti per la didattica a distanza.

“Non trovo le parole per definire un atto del genere”, aveva commentato il sindaco di Cisano Bergamasco, Andrea Previtali, che a distanza di pochi giorni ringrazia la società Spider Lineevita, azienda di Covo specializzata in sistemi di sicurezza, per avere donato 5 pc nuovi di zecca ai ragazzi.

“Settimana scorsa mi ha chiamato Giuseppe Lupi, titolare della società, intenzionato a regalare 5 nuovi computer – racconta il sindaco su Facebook – ed è così che questa mattina sono stati consegnati. Questa è la solidarietà fatta con atti concreti!”.