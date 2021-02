Bergamo, da giovedì i tamponi traslocano: dalla Fiera al Matteo Rota

A partire da giovedì 18 febbraio i tamponi molecolari dell’ASST Papa Giovanni XXIII saranno effettuati al presidio “Matteo Rota” di via Garibaldi 13/15 a Bergamo.

A cambiare sede sono le tre linee attive di tamponi molecolari, finora effettuate alla Fiera di Bergamo:

– tamponi per i cittadini inviati da ATS Bergamo e medici di medicina generale e pediatri e per pazienti che devono accedere a un ricovero/MAC programmato al Papa Giovanni. Invariato l’orario del servizio, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15.30 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

– linea scuola: con orario 8.30-13.30

– viaggiatori: in questo caso l’appuntamento è su prenotazione diretta dell’utente, contattando il numero 035.267.6161, attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Nel giorno ed orario fissato per l’appuntamento è necessario rivolgersi alla postazione amministrativa al piano rialzato del padiglione Mazzoleni. È disponibile un parcheggio riservato all’utenza nel cortile del Matteo Rota.

Fino a mercoledì 17 febbraio il servizio continuerà ad essere garantito al Presidio Medico Avanzato alla Fiera di Bergamo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito aziendale, alla pagina: http://www.asst-pg23.it/2021/02/_tamponi_covid_19/

ATS Bergamo ha richiesto a Promoberg e Bergamo Fiera Nuova di destinare i locali di via Lunga ad hub provinciale per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 fino al 31 luglio 2021. Promoberg, l’ente che gestisce la fiera della città – che ormai da mesi ospita l’ospedale da campo per la cura dei malati di coronavirus gestito dal Papa Giovanni XXIII – venerdì 19 febbraio si riunirà in consiglio di amministrazione per formalizzare – per quanto di sua competenza – la propria risposta a questa importante richiesta.

Fabio Sannino, Promoberg: “Siamo chiamati ad assumere una posizione chiara ed unitaria per dare riposta ad una iniziativa sanitaria fondamentale per la lotta a questa terribile pandemia, e sono assolutamente fiducioso che così sarà. Per quanto riguarda il merito, mi aspetto solo che venga ribadita in sede consiliare la richiesta della certezza – per quanto possibile – della data di riconsegna della struttura fieristica, come già emerso nell’assemblea di fine anno” – conclude Sannino. La parola ora al consiglio di amministrazione di Promberg e a Bergamo Fiera Nuova.