Aeroporto di Orio, solo a gennaio 900mila euro non dichiarati dai passeggeri

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Orio al Serio unitamente ai militari della locale Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli valutari sui passeggeri in partenza dall’Aeroporto il Caravaggio, hanno accertato oltre 80 violazioni valutarie inerenti al trasporto di contanti eccedenti il limite dei 10.000 euro, per i quali la normativa stabilisce l’obbligo di presentare la dichiarazione.

L’attività di controllo espletata ha permesso di scoprire più di 900.000 euro di valuta non dichiarata, in banconote di diverso taglio generalmente occultate dai passeggeri, per una somma complessiva eccedente il limite consentito pari a circa 124.000 euro.

I trasgressori, diretti prevalentemente in Nord Africa, si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione, attraverso il pagamento immediato di una percentuale della somma eccedente.

Prosegue l’impegno di ADM in ambito aeroportuale, per monitorare le movimentazioni di denaro contante, in entrata e uscita dall’Italia, ed intercettare i flussi eccedenti i limiti consentiti nonostante la diminuzione del traffico aereo e conseguente calo dei passeggeri.