Abbigliamento sportivo invernale: la nuova collezione SCOTT Wintersports

Unisce praticità ed estetica la nuova collezione SCOTT Wintersports 2021-2022. L’azienda leader nella produzione di biciclette e abbigliamento sportivo l’ha presentata nella casa madre in Svizzera in modo innovativo, nel rispetto delle restrizioni anti-Covid.

Guardando questo video si possono scoprire le novità e gli highlights della nuova collezione in soli 35 minuti con una panoramica completa sui nuovi prodotti e sulla strategia di posizionamento di questo marchio.

Dopo l’introduzione del direttore vendite del gruppo SCOTT Italia per la parte Wintersports Alberto Medici, il responsabile della comunicazione per il gruppo Nicola Gavardi ha coordinato focus dedicati ai diversi prodotti che spaziano fra cavalli di battaglia rinnovati e tante nuove creazioni.

Lo staff SCOTT è a disposizione per eventuali richieste o domande specifiche sui prodotti. È possibile lasciare anche un feedback sulla presentazione e sulla fruibilità dei contenuti video: tutto questo permetterà all’azienda di migliorare offrendo un servizio sempre al top.