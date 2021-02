Pranzo al ristorante o asporto? San Valentino a Bergamo ai tempi del Covid

Sarà certamente un San Valentino diverso dal solito quello di questo 2021, condizionato dal Covid e dalle restrizioni imposte per arginare il propagarsi del virus. Ma si potrà comunque festeggiare.

Per la festa degli innamorati i ristoranti bergamaschi si sono organizzati: c’è la possibilità di pranzare al locale (qualcuno ha studiato menu speciali e altri invece proporranno menu alla carta) oppure c’è anche chi ha preparato tutto l’occorrente per far vivere ai suoi clienti una romantica cena a domicilio.

Vi segnaliamo alcune proposte: in loco, asporto e delivery. A voi la scelta

La Braseria – Osio Sotto

Alla Braseria di Osio Sotto il menù di San Valentino è take-away, con possibilità di consegna a domicilio. La carne è ovviamente la grande protagonista.

Il Saraceno – Cavernago

Classe e ricerca nel menù pensato per gli innamorati dallo chef Proto al Saraceno di Cavernago, tra crudità di mare, caviale e aragosta.

Al Castello – Cividate al Piano

Nella Bassa, a Cividate al Piano, segnaliamo il ristorante pizzeria Al Castello e il suo menù di pesce per il San Valentino 2021.

Enoteca Zanini – Bergamo

Salmone, piovra, gamberi, pesce spada per gli innamorati che sceglieranno l’Enoteca Zanini di Bergamo.

La Conchiglia – Romano di Lombardia

Si torna nella Bassa e si riparla di pesce con La Conchiglia di Romano di Lombardia. Qui spicca il risotto ai crostacei con carpaccio di Scampi reali di Sicilia.

Nasturzio – Albino

Si conferma un ristorante interessantissimo anche il Nasturzio di Albino. Nel menù di San Valentino del locale seriano si spazia tra carne e pesce con una certezza: si mangerà sicuramente benone.

Ol-Fà – Osio Sotto

A Osio Sotto la pasticceria ristorante Ol-Fà propone un romantico e originale menu su ordinazione per pranzo e cena.

Lio Pellegrini – Bergamo

Fois gras, caviale e aragosta da Lio Pellegrini, nel cuore di Bergamo. Un menù molto interessante, composto da cinque portate, da gustare nel ristorante di via San Tomaso.

La Lampara – Bergamo

Due menù, uno di carne e uno di pesce, per chi sceglierà La Lampara di Bergamo. A pranzo potrete gustare i piatti proposti direttamente da ristorante, mentre la sera verrà consegnato il vostro ordine a domicilio.

Con l’acquisto di due menù enù una splendida sorpresa per voi: verranno dati in omaggio una bottiglia di Prosecco e un box sorpresa contenente l’allestimento a tema per la vostra cena così da rendere tutto perfetto e curato nei minimi dettagli.