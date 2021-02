Luna Rossa, Coppa America: nella finale di Prada Cup avanti 4-0 sugli inglesi di Ineos

Luna Rossa ha vinto anche la terza e la quarta gara contro l’Ineos di Ben Ainslie. Adesso ne mancano altre tre per aggiudicarsi la Prada Cup, premessa a sua volta della finale della 36/a America’s Cup di vela contro New Zealand.

Nel pomeriggio neozelandese, prime ore del mattino in Italia, il Team Prada Pirelli, dopo aver vinto la terza gara per soli 13 secondi, si è imposto decisamente nella quarta sfruttando un errore in partenza degli inglesi e affrontando un cambio di vento che ha condizionato la seconda parte della regata.

Le prossime regate 5 e 6 della finale avrebbero dovuto svolgersi mercoledì 17 febbraio, ma saranno rimandate almeno di un giorno a causa dei tre giorni di lockdown ordinati dal governo a Auckland, dopo i casi di Covid-19 registrati in città.