Il finale di Mina Settembre, Justice league e Colette? La tv del 14 febbraio

Per la prima serata in tv, martedì 14 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction “Mina Settembre”, con Serena Rossi. Verranno proposti due episodi dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. Nel primo, tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata tra scorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava…

Nel secondo, Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Spirito natalizio”: mentre il 911 risponde ad alcune chiamate tipiche del periodo di Natale, Maddie deve affrontare il passato per poter abbracciare il futuro. Bobby riceve una notizia…

Su Canale5 alle 21.15 sarà la volta di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Si parlerà della nuova famiglia di Walter Zenga. Rita Rusić e Alba Parietti, le due cougar più trasgressive, affronteranno le cinque sfere. Atteso anche il confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria, per capire qual è la verità su Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip. Inoltre, Barbara d’Urso racconterà due casi clamorosi di tradimento a San Valentino.

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Colette – Un amore più forte di tutto”; su Italia1 alle 21.15 “Justice league”; su La5 alle 21.05 “Love actually – L’amore davvero”; su Iris alle 20.20 “Eyes Wide Shut”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Hide and Seek”. Una bambina scompare mentre gioca a nascondino: è solo una delle tante vittime di un rapitore seriale su cui stanno indagando i detective Naumova e Shumov, entrambi con un passato traumatico alle spalle.

Su Rai5 alle 20.50 verrà proposto “Mahler: Sinfonia n.9”. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Daniele Gatti, esegue la Sinfonia n. 9 in re maggiore di Gustav Mahler.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Il matrimonio che vorrei”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai