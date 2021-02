Cagliari-Atalanta, la diretta del match

L’Atalanta a Cagliari con un imperativo: riprendere il passo delle grandi.

Gasperini conferma Sutalo sulla fascia destra. In porta c’è Sportiello. Pasalic in mezzo al campo con Freuler, panchina per de Roon. Davanti Pessina con Ilicic e Zapata.

La diretta del match:

Il secondo tempo

96′- Finisce qua, dopo quasi 6′ di recupero! L’Atalanta sbanca la Sardegna Arena!

94′- Al Var il calcio di rigore viene tolto! Sospiro di sollievo per la Dea!

93′- All’ultimo contatto de Roon-Rugani, per l’arbitro è calcio di rigore!

90′- Ci saranno 3′ di recupero.

90′- MURIEL!! AL 90′ LA SBLOCCA LA DEA!! Grand gol del colombiano che si beve due difensori, entra in area e lascia partire un destro potente e preciso che batte Cragno!!

88′- De Roon ferma con le cattive Nandez: giallo anche per lui.

85′- Ultimo cambio nerazzurro: entra Malinovskyi al posto di Zapata.

83′- Traversa di Zapata! Cross dalla sinistra di Muriel e incornata del colombiano che batte Cragno, ma a dire no al 91 nerazzurro è proprio la traversa!

78′- Clamorosa occasione per l’Atalanta! Gosens col sinistro a botta sicura dal limite dell’area piccola, palla che carambola sulla schiena di Godin e termina sul fondo!

75′- Ci prova Zapata con und estro a giro da fuori, palla alta.

68′- Quarto cambio per l’Atalanta: Muriel prende il posto di uno spento Ilicic.

67′- Ilicic da dietro su Nandez: ammonito.

62′- Cambia Gasperini: fuori Sutalo, dentro Maehle.

54′- Punizione di Ilicic, para Cragno con sicurezza.

48′- Cagliari a un passo dal vantaggio: Joao Pedro messo davanti alla porta da un filtrante di Marin, calcia ma viene murato da un intervento miracolo di Sutalo.

45′- Si riparte con de Roon e Miranchuk al posto di Pessina e Pasalic.

Il primo tempo

45′- Il primo tempo finisce qua, senza recupero: 0-0 tra Cagliari e Atalanta.

44′- Romero in ritardo su Nandez: ammonito.

40′- Fase di stallo del match: l’Atalanta fatica a costruire e il Cagliari si difende con ordine.

24′- Occasione Atalanta! Corner di Ilicic e colpo di testa di Djimsiti che termina alto di poco!

18′- Inserimento pericoloso di Gosens, ma il sinistro del tedesco non trova la porta.

15′- Primo quarto d’ora dominato dal Cagliari.

7′- Ancora sardi pericolosi con un cross di Lykogiannis per Joao Pedro, anticipato sul secondo palo da un grande intervento difensivo di Gosens.

2′- Cagliari subito pericoloso! Corner di Marin e deviazione di Djimsiti che termina sul palo!

1′- Via, si parte a Cagliari!

Le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.