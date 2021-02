Bertolaso in Fiera a Bergamo per verificare se idonea come spazio per la campagna vaccinale

Come annunciato nel piano presentato qualche giorno fa, il consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha avviato la verifica degli spazi per effettuare le vaccinazioni anti Covid. Nella provincia bergamasca a tal fine servono tre strutture: una oltre i 10mila metri quadrati e due attorno ai 7mila.

Una, che Bertolaso ha visitato sabato, il PalaSpira’ di Spirano, è stata già scelta ed è pronta a partire. Le altre verranno decise al più presto: intanto il tecnico scelto da Attilio Fontana e Letizia Moratti ha effettuato un sopralluogo al polo fieristico di Chiuduno e alla Fiera di Bergamo.

In Fiera Bertolaso, accompagnato dal direttore generale dell’Ats Massimo Giupponi, ha visitato l’area che per mesi si è trasformata da spazio espositivo in ospedale d’emergenza offrendo un aiuto concreto alle strutture ospedaliere del territorio.

Da qualche settimana la Fiera è vuota: l’ultimo paziente l’ha lasciata il 26 gennaio e, anche se i gestori della Promoberg, premono per la ripresa delle attività espositive, quella grande struttura sembra essere ritenuta utile per una ampia campagna di vaccinazione ai bergamaschi.

Saranno infatti circa 500mila i residenti della città e della provincia che verranno sottoposti all’iniezione (alle due iniezioni) indispensabili per debellare il Coronavirus e mettere in sicurezza tutti.

Così sabato Bertolaso in una mezz’oretta ha esaminato i padiglioni di via Lunga per capire se tecnicamente idonei.