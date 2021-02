Parlami d’amore, Io sono tempesta o Il canto dell’usignolo? La tv del 13 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 13 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Parlami d’amore”, condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Alla vigilia di San Valentino viene celebrato l’amore attraverso il linguaggio immortale delle canzoni. A more per sempre, amore perduto, amore impossibile, amore a prima vista. Una playlist di 24 canzoni divise in 4 filoni tematici, raccontate attraverso la voce di interpreti molto amati dal pubblico.

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sogno americano”: ventisei bambini a bordo di uno scuolabus vengono rapiti. L’F.B.I. riesce a portarli in salvo ed arresta il rapinatore, ma la moglie fugge e promette di portare a termine il piano iniziale…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.45 c’è “Io sono tempesta”; su Rete4 alle 21.20 “Due superpiedi quasi piatti”; su Italia1 alle 21.20 “Cattivissimo me 3”; su Rai4 alle 21.20 “L’ultimo re di Scozia”; su Iris alle 21.10 “Prisoners”; e su Italia2 alle 21.10 “La fattoria maledetta”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Il canto dell’usignolo”. Glauco Mauri e Roberto Sturno, accompagnati dalle musiche composte ed eseguite in scena da Giovanni Zappalorto, sono i protagonisti della serata attraverso la poesia dei brani tratti da Enrico V, Come vi piace, Riccardo II, Timone d’Atene, Giulio Cesare, I Sonetti, Re Lear, La Tempesta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Ti lascio perchè ti amo troppo”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.