Osio Sotto, Covid sotto controllo nelle scuole: gli alunni tornano in classe

Dal 17 al 22 febbraio torneranno sui banchi di scuola gli alunni delle cinque classi delle elementari di Osio Sotto dopo aver trascorso un periodo a casa di quarantena. Lo afferma il vicesindaco Fabio Paganini che tranquillizza i genitori e la popolazione.

“La situazione è sempre stata sotto controllo grazie anche ai medici dell’Ats – spiega Paganini -. Il nostro plesso scolastico comprende 48 classi e gli alunni di cinque di queste sono rimasti a casa come da prassi. Stiamo monitorando la situazione dall’inizio di questa pandemia e possiamo assicurare, secondo le disposizioni mediche, che non c’è nessun allarme. I bambini torneranno in classe, seguendo un graduale rientro dopo ulteriori accertamenti, già da mercoledì 17 febbraio al 22 febbraio. Preciso che non c’è nessuna situazione fuori controllo, anzi oltre alla scuola stiamo monitorando tutta la popolazione per seguire eventuali contagi in stretta collaborazione con i medici di base e l’Ats di Bergamo”.