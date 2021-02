Italia Viva Bergamo: “Buon lavoro al Presidente Draghi”

Italia Viva plaude la nomina alla Presidenza del Consigli0 di Mario Draghi e il senso di responsabilità dei partiti che hanno accolto l’appello del Presidente della Repubblica.

“L’Europa è pronta ad assegnare all’Italia i 209 miliardi del Next Generation EU, ma ciò avverrà solo alla presentazione di un Recovery Plan che assicuri lo sviluppo del paese e il futuro dei nostri giovani, non la distribuzione a pioggia di bonus e prebende” dichiara Raffaello Teani, coordinatore provinciale di Italia Viva, che aggiunge “Sicuramente gli italiani si sentiranno più tranquilli nel sapere che a gestire i 209 miliardi ci sarà una squadra capitanata da una persona competente e capace come il Presidente Draghi”.

Livia Marcassoli, al fianco di Raffaello nel ruolo di coordinatrice, sottolinea: “finalmente è chiaro come Matteo Renzi e Italia Viva auspicassero la costruzione di un governo all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Grazie alla saggezza del Presidente Mattarella è poi stato possibile dare un corpo a questo governo. Gli obiettivi ora, come ha ricordato il Presidente Draghi, sono vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale e rilanciare il paese”.

A nome di tutta la rete territoriale i coordinatori esprimono il proprio sostegno augurando buon lavoro alla nuova squadra di governo, con alcuni ingressi di indiscutibile valore e di alto livello. Come il Presidente Draghi si rivolse in occasione della laurea ad honorem in economia conferitagli nel 2019: “Ora è tempo di guardare al domani con coraggio, competenza e umiltà”.