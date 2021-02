Grifal acquisisce il ramo operativo di Cornelli

Grifal Spa, azienda bergamasca attiva nel mercato del packaging industriale, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione che verrà denominata Cornelli Brand Packaging Experience Srl e in cui Cornelli Srl, società con sede a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, fondata nel 1877, effettuerà il conferimento di parte del complesso aziendale concernente la produzione e il commercio di scatole in cartone ondulato, nonché la progettazione e la realizzazione di nuove tecniche di branding applicate al packaging.

Grazie all’acquisizione di Cornelli Srl, Grifal Spa intende ulteriormente accelerare la propria crescita ed incrementare il volume d’affari nei confronti delle aziende che, in Italia e all’Estero, sono particolarmente attente ai temi legati alla sostenibilità, all’innovazione e alla comunicazione applicate al packaging.

L’operazione prevede che Grifal acquisterà il 100% del capitale della Cornelli Brand Packaging Experience Srl per un controvalore complessivo di 1.257.229,00 euro.

Guido Tisi

Studio BNC, con il dottor Guido Tisi, la dottoressa Francesca Ghezzi e la dottoressa Marilena Rota hanno preso parte all’operazione in qualità di advisor, per la parte fiscale e giuslavoristica. AmbroMobiliare ha agito come advisor finanziario, mentre lo Studio Legale NCTM di Milano come advisor legale.