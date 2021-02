A Bergamo si attivano 13 officine elettriche a gas naturale

I funzionari ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) di Bergamo hanno proceduto all’attivazione di 13 officine elettriche di acquisto e di produzione combinata di energia elettrica e calore, alimentata a gas naturale sfruttando il principio della cogenerazione.

Le aziende che ne hanno fatto richiesta risultano essere, in larga parte, quelle cosiddette “energivore”, particolarmente adatte all’impiego della cogenerazione, in quanto caratterizzate da elevati consumi di energia elettrica e calore. La cogenerazione garantisce la riduzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) fino al 90% e un risparmio di spesa, anche in termini di oneri fiscali, che può arrivare fino a quasi la totalità del costo energetico totale.

I funzionari ADM vigilano sulla corretta gestione fiscale dei cogeneratori, controllando che la produzione di energia elettrica venga utilizzata per soddisfare le esigenze energetiche delle

aziende interessate e che le eventuali eccedenze vengano immesse in rete tramite separati e ben identificati contatori di scambio.

Ciò permette alle aziende di usufruire correttamente delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 504/95 TUA, che nel caso di specie consistono nell’esenzione da accisa per l’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, nonché nell’applicazione di un’aliquota agevolata sul gas naturale impiegato per la produzione della medesima. ADM a sostegno del settore energetico, al fine di coniugare sostenibilità, crescita economica e tutela della fiscalità.