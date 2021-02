Treviglio, Imeri in testa tallonato dalla Tura

Da un sondaggio condotto nelle settimane scorse tra i cittadini di Treviglio emerge che se si votasse oggi il sindaco in carica, Juri Imeri, non supererebbe il 50% al primo turno. A tallonarlo c’è la candidata del centrosinistra Matilde Tura, quindi al ballottaggio Imeri vincerebbe con una distanza non elevata 46,8% contro il 42,5 di Tura. A seguire e con una distanza notevole ci sarebbero gli altri candidati sindaci: Gianluca Pignatelli a capo di una lista civica con il 5,8% e Luigi Minuti sostenuto da una lista civica con 3,7% e, infine, Stefano Sonzogni di Italia Viva con l’1,2%.

Un dato che però pesa e che emerge nel sondaggio è che gli indecisi, chi non vota o non vuole indicare il proprio voto è una massa che raggiunge il 47,4%. Un bacino di voti in grado di fare la differenza e ribaltare completamente gli schemi che emergono dal sondaggio. Soprattutto se si considera che gli aventi al diritto al voto sono 22mila cittadini, ma all’ultima tornata elettorale delle Europee si sono recati alle urne solamente 14.162 trevigliesi aventi diretto di voto.

Da questa ricerca emerge che la Lega è il primo partito, ma non egemone. Inoltre, dati alla mano, i due candidati sindaci Pignatelli e Minuti (mondo civico e moderato) sarebbero “decisivi” in caso di ballottaggio. Infine, un ottimo contributo nella coalizione di Centrosinistra delle liste civiche, in particolare quella dei giovani (con 3,8%) può fare la differenza.

Il sondaggio, condotto dalla società IndexResearch ed eseguito tra il 28 gennaio e il 2 febbraio ha effettuato 800 interviste telefoniche con la metodologia Cati. Tre le domande rivolte agli intervistati: chi avrebbero votato come sindaco? Per quale partito o lista? E chi avrebbero scelto in caso di ballottaggio?

Davide Casati

“Siamo contenti di questi risultati che dimostrano che la coalizione di centrosinistra ha avviato un percorso positivo, inclusivo, con una candidata capace, competente e motivata – commenta Davide Casati, segretario provinciale del Partito Democratico -. La strada è ancora lunga ma la partita è aperta e questo ci deve stimolare a lavorare “pancia a terra” con tanta passione e concretezza. Bisogna essere umili, non arroganti ed inclusivi, mettendo al centro il bene della comunità trevigliese. Siamo positivi, avanti così!”.