Il saluto dei supereroi ai bimbi in ospedale

Mattinata speciale per i bimbi e gli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: dal tetto della struttura, infatti, hanno visto calarsi i loro supereroi preferiti, grazie all’iniziativa messa in campo da Abio Bergamo, l’Associazione per il Bambino In Ospedale, e ai ragazzi di In QUOTA fvg.