E due! Michela Moioli ancora argento ai Mondiali nella prova a squadre

L’unione fa la forza: è questo il mantra che risuona nella testa di molti sportivi prima delle competizioni.

L’apporto dei propri compagni di squadra potrebbe diventare decisivo e per questo motivo è fondamentale sfruttare tutte le energie che si hanno in corpo.

L’incertezza causata dall’attesa potrebbe influenzare la prestazione di qualche atleta, non di Michela Moioli che a Idre Fjall si è confermata la regina dello snowboard cross italiano sfiorando il titolo mondiale nella prova a squadre.

La 25enne di Alzano Lombardo ha infatti colto il secondo argento iridato consecutivo terminando la competizione alle spalle degli australiani Jarryd Hughes e Belle Brockhoff

In coppia con Michele Sommariva, la portacolori dell’Esercito ha superato senza alcun problema i quarti di finale sfruttando al meglio le proprie doti di scorrevolezza e staccando la francese Mabileau Pereira De Sousa.

In grado di lavorare con elasticità le strutture presenti lungo la pista, la campionessa olimpica si è scatenata in semifinale vincendo nuovamente la sfida con la coriacea transalpina e il derby con la compagna di squadra Raffaella Brutto.

Il vento presente nella località svedese ha infastidito in parte la fuoriclasse orobica che, complice la buona prova di Sommariva (secondo al termine di una manche particolarmente combattuta) ha preso il comando della big final poco dopo metà gara.

Nel tratto conclusivo la giovane seriana ha perso però velocità venendo superata dall’australiana Belle Brockhoff e dovendosi accontentare dell’ennesima piazza d’onore.

Sesto posto per l’altra coppia azzurra composta da Omar Visintin e Raffaella Brutto, mentre non ha preso al via Sofia Belingheri, incappata in un infortunio alla spalla destra durante l’individuale

Il mondo dello snowboard cross si trasferirà ora in Georgia in vista del doppio appuntamento di Coppa del Mondo in programma a Bakuriani il 4 e il 5 marzo prossimi.