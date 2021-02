Centro Studi Aurora riapre in sicurezza: al fianco di studenti e famiglie

Sono riprese in sicurezza le attività del Centro Studi Aurora. La sede di Bergamo in via Giorgio e Guido Paglia, 20 e quella di Capriate San Gervasio in via Vittorio Veneto, 43 hanno riaperto le proprie porte nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

L’equipe di ricercatori e docenti è al fianco delle famiglie e degli studenti nel percorso di formazione e crescita della propria personalità offrendo un’ampia gamma di servizi:

– Assistenza universitaria. Gli studenti vengono accompagnati nella preparazione di esami specifici e, anche, nella stesura della tesi di laurea. Le lezioni avvengono in presenza di un insegnante qualificato che contribuisce alla formazione dello studente, ogni qualvolta ne venga richiesta l’esigenza. Il docente mette a disposizione la propria esperienza riguardo alla didattica e al superamento dell’esame.

– Coaching motivazionale, Un percorso finalizzato ad acquisire le capacità per realizzare il proprio progetto di crescita personale, relazionale e professionale, di lavoro e di studio.

– Metodo di studio. Un percorso individualizzato che rende consapevoli i ragazzi delle proprie capacità e li rende in grado di imparare ad imparare.

– Orientamento. Un percorso utile ad accompagnare i ragazzi verso la scelta scolastica – professionale maggiormente coerente alle proprie capacità e caratteristiche.

– Spazio ascolto. Uno sportello di ascolto che accoglie i ragazzi e le famiglie in momenti delicati, particolari o di transizione della propria vita.

Fra i servizi offerti dal Centro Studi Aurora, inoltre, spicca il recupero materie scolastiche, rivolto agli studenti di tutte le fasce d’età. Viene effettuato attraverso lezioni frontali individuali nelle quali i ragazzi vengono affiancati da un tutor qualificato che, attraverso un programma personalizzato, garantirà la massima efficacia nella risoluzione dei dubbi didattici.

Ogni studente ha delle necessità di apprendimento diverse, per questo l’offerta di recupero di Centro Studi Aurora è cosi ampia e diversa a seconda del grado d’istruzione. Per gli alunni delle scuole primarie il lavoro è incentrato sul recupero e sul consolidamento delle competenze di lettura, scrittura, comprensione del testo, espressione e di quelle logico–matematiche. Nello specifico si attivano servizi di: aiuto compiti, potenziamento comprensione del testo, potenziamento delle abilità di scrittura e di espressione, potenziamento metodo di studio e organizzazione personale, potenziamento delle lingue straniere e assistenza agli studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi.

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado viene effettuato recupero e consolidamento delle materie scientifiche (matematica, scienze, tecnologia…), delle materie umanistiche (italiano, storia, geografia…) e delle materie linguistiche (inglese, francese, spagnolo e tedesco), ma anche assistenza nella progettazione, stesura ed esposizione della tesina di fine percorso, assistenza studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, potenziamento metodo di studio e organizzazione personale e orientamento scolastico.

Per chi frequenta scuole secondarie di secondo grado, invece, viene attivato il recupero e consolidamento delle materie scientifiche (matematica, geometria, fisica, chimica, scienze, biologia, matematica finanziaria, informatica, elettronica, elettrotecnica e sistemi), delle materie economiche (economia aziendale, economia politica e diritto), delle materie umanistiche (italiano, storia, storia dell’arte, greco, latino, filosofia, psicologia, sociologia, scienze sociali, pedagogia e musica), delle materie grafiche (disegno, topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni) e delle materie linguistiche (inglese, francese, spagnolo e tedesco); preparazione e consulenza per l’esame di Stato (maturità); assistenza nella progettazione, stesura ed esposizione della tesina di fine percorso; preparazione test d’ammissione all’università; assistenza degli studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi; potenziamento metodo di studio e organizzazione personale; e orientamento universitario e professionale.

Ogni percorso didattico viene organizzato dopo un primo colloquio conoscitivo che mira a conoscere nel dettaglio le competenze delle materie da recuperare e ha come finalità l’ascolto dello studente e delle sue esigenze. Dopo il colloquio verrà data la possibilità di svolgere una lezione omaggio.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30 concedendo flessibilità oraria nell’organizzazione del calendario delle lezioni dello studente cercando di andare incontro alle esigenze familiari e agli impegni pregressi dell’allievo. Gli iscritti, inoltre, possono effettuare studio in autonomia con la supervisione dei tutor.

Il Centro Studi Aurora è a Bergamo ma ha anche una succursale a Capriate San Gervasio. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035235267 – 3296627619, inviare un’e-mail a info@centrostudiaurora.it oppure consultare il sito www.centrostudiaurora.it

Rimani aggiornato sulle novità seguendo la pagina Facebook e il profilo Instagram.