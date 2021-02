Casi Covid in aumento e variante inglese, Ats: “A Trescore positività inferiore al 10%”

Alla luce dei dati disponibili e “a seguito di un progressivo aumento dei soggetti positivi per coronavirus registrato nelle ultime settimane”, Ats Bergamo invita a mantenere alta l’attenzione adottando in modo scrupoloso tutti i comportamenti che permettono di contenere il rischio di contagio, a partire dall’uso delle mascherine e dal distanziamento sociale.

“Questa strategia è fra le più efficaci per contenere la diffusione del virus, anche per quanto riguarda le varianti difettive come quella inglese, brasiliana e sudafricana – spiega Ats -. Nonostante siano più contagiose, non si osservano andamenti clinici maggiormente critici rispetto alla sindrome Covid-19 conosciuta”.

L’obiettivo di ridurre l’esposizione al contagio rimane l’arma più importante per la tutela della salute della popolazione. “La situazione osservata nel territorio di Trescore Balneario è significativa di quanto sopra descritto – illustra sempre Ats -. L’età media dei soggetti individuati dal contact tracing effettuato dagli operatori è risultata molto bassa, evidenziando una complessa rete di rapporti sociali e momenti espositivi tipici della giovane età. A fronte di alcune centinaia di persone sottoposte a tampone molecolare, si è riscontrata una positività inferiore al 10%. Anche se questi dati possono risultare confortanti, ora più che mai non è il momento di abbassare la guardia”.