Cane dei carabinieri stana in casa la droga: arrestato 32enne

Avevano avuto una soffiata su un’attività illecita, così i carabinieri di Urgnano nella giornata di giovedì 11 febbraio hanno predisposto una perquisizione domiciliare avvalendosi anche dell’ausilio di un’unità cinofila dell’Arma di stanza ad Orio al Serio.

Grazie alla sensibilità del cane che sono stati rinvenuti i quattordici grammi di stupefacente suddivisi in dosi e celati in un pacchetto di sigarette occultato in un mobiletto della zona giorno del bilocale occupato dal giovane e al cui interno i militari hanno rintracciato anche un cittadino di origine marocchina privo di documenti validi per la permanenza sul territorio nazionale.

Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato diverso materiale utile al confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione, 320 euro in contanti ritenute provento dell’illecita attività ed ulteriori due dosi (una di hashish, l’altra di cocaina) adagiate su di tavolino nella zona giorno.

In seguito ai controlli dei carabinieri hanno tratto in arresto Y.Y.G., 32enne residente ad Urgnano, trovato in possesso di 29 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed una di hashish, oltre a diverso materiale per il confezionamento.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in attesa della celebrazione dell’udienza per la convalida dell’arresto che avrà luogo in modalità videoconferenza nella giornata odierna.