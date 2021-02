Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro ci dice che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Venerdì è atteso un netto ricambio di aria più fredda proveniente dai Balcani, con una sensibile diminuzione delle temperature, un rinforzo generale della ventilazione e la possibilità di qualche debole nevicata durante le ore serali sulla pianura occidentale, ma con accumuli irrisori. Da domenica avremo tempo più soleggiato, abbastanza freddo al mattino, ma più mite durante il pomeriggio.

Venerdì 12 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini transito di velature a tratti compatte, ma in un contesto abbastanza soleggiato, in pianura cielo variabilmente nuvoloso con possibilità di qualche schiarita. Dal pomeriggio su tutta la regione generale aumento della nuvolosità con passaggio a cielo nuvoloso o coperto, ma senza fenomeni. In serata possibile nevischio o locali deboli nevicate sui rilievi Prealpini, Pedemontana centro-occidentale e settori pianeggianti occidentali (Milanese, Pavese e Lodigiano), nei restanti settori tempo prevalentemente asciutto.

Temperature: Minime comprese tra -1 e 3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 5 e 7°C .

Sabato 13 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso o con nubi sparse sui rilievi Prealpini (dove sarà possibile qualche debole nevicata) e la pianura mentre sui rilievi Alpini avremo cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio in pianura possibili ampie schiarite ad eccezione del settore orientale dove insisterà una maggiore nuvolosità.

Temperature: Minime comprese tra -3 e 0°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 1 e 4°C.



Domenica 14 febbraio 2021

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra -6 e -2°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 2 e 5°C.