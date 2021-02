Scarfone (Atb): “Costruiamo un’Agenda territoriale per lo sviluppo sostenibile”

Gianni Scarfone, direttore generale di Atb, alla presentazione del bilancio di sostenibilità lancia un invito al territorio per un’Agenda territoriale per lo sviluppo sostenibile.

“La sfida della sostenibilità non riguarda solamente noi ma investe molteplici soggetti (Istituzioni, aziende, cittadini, associazioni) – afferma Scarfone – perciò riteniamo sia ormai tempo per costruire anche nel nostro contesto un’Agenda Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile, come già avvenuto in altre città, che declini a livello locale gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) dell’Onu e la strategia europea del Next Generation EU. Noi siamo pronti a portare il nostro contributo a partire dai contenuti del bilancio di sostenibilità”.

“Abbiamo presentato un atto importante in un momento complicato come il passaggio da una fase caratterizzata dall’emergenza Covid, che abbiamo vissuto tutti con sofferenza, a una fase in cui abbiamo cercato di riconfigurare il servizio di trasporto e definito a quale modello di mobilità tendiamo. Una mobilità integrata e sostenibile, cercando di riprendere alcuni temi del dibattito più europeo che italiano sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica” prosegue Scarfone.

“In questi mesi il dibattito soprattutto in sede internazionale si è spostato molto sui temi della sostenibilità. La chiave – che viene sintetizzata in uno slogan è Back to Better Mobility, cioè torniamo ad una mobilità migliore rispetto a quella che caratterizzava il contesto prima della pandemia. L’emergenza Covid ha fatto emergere molte criticità e Back to Better Mobility in quest’ottica significa per esempio contrastare la congestione del traffico, l’inquinamento delle nostre città, ripensare l’organizzazione della città in termini di orari, tempi e servizi. Il tema della mobilità sostenibile si inserisce in questo sfondo”.