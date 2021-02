Roma o Milano? Perché la finale di Coppa Italia non ha ancora una sede certa

Roma o Milano? Olimpico o Meazza? Una risposta non c’è: la finale di Coppa Italia 2020-2021, nella quale l’Atalanta sfiderà la Juventus di Pirlo, non ha ancora una sede.

Tutta “colpa” dell’Europeo itinerante ideato da Michel Platini quando era a capo dell’Uefa: il torneo continentale dovrebbe aprirsi proprio allo stadio Olimpico di Roma, che dovrebbe ospitare tre, forse quattro, partite dell’Italia a partire dall’11 giugno prossimo. Per questo si era deciso di spostare per un anno soltanto la sede della finale della Coppa Italia, da Roma verso un altro impianto che inizialmente era stato individuato nel Meazza di Milano.

Ma il condizionale è d’obbligo, perché il Covid potrebbe costringere l’Uefa ad adottare il format classico del torneo giocato in una sola nazione. Forse la Russia, che ha ospitato i Mondiali del 2018 e si è detta pronta ad accogliere le 24 squadre partecipanti nei suoi stati tirati a lucido meno di quattro anni fa.

Il 5 marzo la stessa Uefa ha previsto un summit, in modalità digitale, per fare il punto della situazione e capire quanti spettatori sarebbero stati ospitati dalle varie città. Ma è troppo presto per prendere una decisione definitiva: il Covid non si ferma e la distribuzione dei vaccini procede tutt’altro che spedita. Su richiesta di alcune Federazioni coinvolte, fra cui la Figc, la scelta finale potrebbe essere presa più avanti, forse ai primi di aprile.

Di sicuro, per ora, ci sono solo data e orario: Atalanta-Juventus si giocherà certamente mercoledì 19 maggio alle 21.

La sede resta un punto di domanda. Tutto dipende da quel che succederà a Euro 2020 (diventato Euro 2021), anche se difficilmente – sempre a causa del Coronavirus che impedirà ai tifosi di entrare allo stadio – il prossimo 19 maggio potremo assistere a quel meraviglioso esodo di bergamaschi verso la città della finale. Come accaduto due anni fa, quando i nerazzurri si giocarono l’ultimo atto del torneo a Roma contro la Lazio. Andò male la partita, ma restano i ricordi di una giornata indimenticabile per il popolo nerazzurro.