Ospedale Papa Giovanni, per i piccoli ricoverati arrivano i supereroi

Venerdì mattina (12 febbraio) arrivano i supereroi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Grazie ai ragazzi di In QUOTA fvg i bambini e gli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici potranno vedere e salutare i loro supereroi preferiti che si caleranno dai tetti dell’ospedale.

L’iniziativa è curata da ABIO Bergamo, l’Associazione per il Bambino In Ospedale attiva nei reparti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il momento del ricovero in ospedale, è per il bambino, per l’adolescente e per i loro genitori, un momento molto delicato.

Il ricovero comporta un distacco dal proprio mondo, dai propri riferimenti e dalle proprie abitudini. E’ il momento in cui si entra in contatto con il proprio dolore e con quello degli altri. ABIO accoglie questi bambini e ragazzi.

ABIO si occupa di ridurre il rischio di trauma legato al ricovero in ospedale, stando accanto a bambini, adolescenti e genitori. I volontari, sostenuti da una formazione costante, contribuiscono al miglioramento della vita in ospedale favorendone l’umanizzazione.