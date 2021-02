Mondiali di snowboard cross, Michela Moioli conquista la medaglia d’argento

I Mondiali di snowboard cross si aprono con una medaglia d’argento insperata per Michela Moioli.

La 25enne di Alzano Lombardo ha infatti sfiorato il titolo chiudendo la big final con soli otto centesimi di ritardo dall’inglese Charlotte Bankes al termine di una gara particolarmente combattuta.

Al quinto podio iridato in carriera, la portacolori dell’Esercito si è adatta al meglio al fondo ghiacciato di Idre Fjall superando senza problemi i quarti di finale.

Dopo una partenza fulminante, la fuoriclasse orobica ha sfruttato al meglio i numerosi salti presenti lungo il tracciato dominando la heat e accedendo allo step successivo.

Unica azzurra a raggiungere le semifinali, Moioli ha faticato parecchio nel corso della propria batteria subendo il sorpasso della britannica poco dopo il primo intermedio e dovendosi difender sin sull’arrivo dal rientro della francese Chloe Trespeuch.

Finale in rimonta per la campionessa olimpica che si è trovata a rincorrere le avversarie per gran parte della discesa, senza riuscire a trovare il varco giusto.

Complice la caduta nell’ultima sezione dell’australiana Belle Brockhoff (rimasta chiusa dalla Bankes) e un errore della ceca Eva Samkova, l’azzurra è riuscita a recuperare posizioni terminando sulle code della vincitrice.

Percorso in salita invece per Sofia Belingheri, costretta a interrompere la propria rincorsa alle medaglie durante il turno iniziale.

In grado di conquistare l’accesso alla fase finale grazie a una buona seconda run, la 25enne di Roncola San Bernardo ha dovuto affrontare una batteria particolarmente competitiva caratterizzata dalla presenza della Samkova e Lindsey Jacobellis.

Nonostante la grande voglia di far bene sul tracciato scandinavo, la giovane bergamasca è apparsa in difficoltà sin dall’uscita dal cancelletto non riuscendo a spingere adeguatamente sulle gambe, aspetto che l’ha spinta a non terminare la run.

La corsa alle medaglie ricomincerà nella mattinata di venerdì 12 febbraio quando le azzurre saranno chiamate a conquistare il primo successo delle storia nel team event.