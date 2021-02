Diverse segnalazioni con foto di nostri lettori testimoniano le lunghe code sull’asse interurbano a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 11 febbraio, proprio nell’orario in cui la gente esce dal lavoro per tornare a casa.

In particolare dopo Terno D’Isola in direzione Mapello, dove il tratto è chiuso sulla pubblica illuminazione. In pratica è obbligatorio uscire a Terno D’Isola non si può proseguire verso Mapello.

Nella zona la coda di auto è lunghissima e si procede molto lentamente.